14 faili meçhul olay aydınlatıldı

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada konu hakkında şu ifadelere yer verildi: “İlimiz Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında;
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan çalışma ve operasyon neticesinde; İlimiz Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 8 faili meçhul, ilimiz Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında 3 faili meçhul, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 3 faili meçhul olmak üzere toplam 14 olay aydınlatılmıştır. Şüpheli Ş.Ş. isimli şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan çalışma ve operasyon neticesinde; İlimiz Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 8 faili meçhul, ilimiz Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında 3 faili meçhul, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 3 faili meçhul olmak üzere toplam 14 olay aydınlatılmıştır. Şüpheli Ş.Ş. isimli şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
Haber: Ekrem Nazlı