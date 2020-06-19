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14 ilde eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kayseri merkezli 14 ilde 'Örgütlü olarak İnsan Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarını işlediği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

14 ilde eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Edinilen bilgiye göre ;İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; 'Örgütlü olarak İnsan Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarını işlediği tespit edilen (55) şüpheli hakkında Kayseri, Adana, Ağrı, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Van, İstanbul ve Nevşehir'de operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 20’si yakalanarak gözaltına alınırken 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Ayrıca dosya kapsamında bulunan 29 şüphelinin ifadeleri Covid-19 sebebi ile Cumhuriyet Savcısı talimatı ile alınacağı öğrenildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.
 

İHA

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