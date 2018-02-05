14. kattan düşen adam hayatını kaybetti 

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Esentepe mahallesi 98. sokak üzerinde meydana gelen olayda A.G. (72) 14. katta bulunan ikametinden aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yeri incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerin ardından A.G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA