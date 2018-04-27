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14 TON KAÇAK SAKATAT İMHA EDİLDİ

Şanlıurfa’dan Kayseri’ye sokulmak istenen 14 ton sakatat, ekiplerin titiz çalışması sonucu piyasaya sürülmeden yakalandı.

14 TON KAÇAK SAKATAT İMHA EDİLDİ
Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden geldiği öğrenilen 47 plakalı kamyondan şüphelenen polis ekipleri, Kayseri - Sivas karayolu Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, dorsesinde poşetlere sarılı halde sakatatları buldu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde sakatatların kaçak ve yaklaşık 14 ton ağırlığında olduğu tespit edildi. 
Ekipler tarafından el konulan sakatatlar, iş makineleri yardımıyla imha edildi. 

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