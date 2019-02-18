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14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismara 19 Yıl Hapis

Kayseri’de 14 yaşındaki kız çocuğu ile evlilik vaadiyle cinsel ilişkiye giren ve ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklu yargılanan 22 yaşındaki sanığa 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Sanık, mahkemede “Suç olduğunu bilmiyorduk, evlenecektik” dedi.

14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismara 19 Yıl Hapis

9 Ocak 2019’da meydana gelen olayda iddiaya göre, şüpheli Kayseri’de yaşayan Y.D.(22), İzmir’de yaşayan mağdur kız E.Y.(14) ile arkadaşlık kurdu. Evlenme vaadi ile mağdur kız ile Kayseri’de buluşan Y.D., olay tarihinde 14 yaşındaki kız ile birkaç kez cinsel ilişkiye girdi. Daha sonra yapılan şikayet üzerine Y.D. yakalandı. Şüpheli Y.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Y.D.(22) ile avukatlar hazır bulunurken, mağdur kız E.Y.(14) ile şikayetçi aile duruşmaya katılmadı.
‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan yargılanan tutuklu sanık Y.D. “Biz yaptıklarımızın suç olduğunu bilmiyorduk, ailelerimiz tanıştırdı. Ben mağduru 16 yaşında diye biliyordum. Evlenecektik” diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık Y.D.’ye ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 16 yıl 8 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 19 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
 

İHA

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