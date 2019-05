14 yaşındaki Suriyeli kıza cinsel istismara 30 yıl hapis

4 Aralık 2018’de Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde Kur’an-ı Kerim kursuna giden 14 yaşındaki Suriyeli F.Z.E. iddiaya göre öğrencileri taşıyan servis şoförü 59 yaşındaki Suriyeli şüpheli Ahmad A.S.'nin cinsel istismarına uğradı. Olay günü kurstan çıkan F.Z.E.’ye serviste tek kaldığı sırada cinsel istismarda bulunan Ahmad A.S.’nın iddiaya göre kıza ‘ailene söylersen, seni bıçaklar, keserim’ dediği, kızın ailesine anlatması üzerine olay ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Ahmad A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Suriyeli Ahmad A.S. ile mağdur kız Suriyeli F.Z.E. ve avukatlar hazır bulundu.



Pedagog ve tercüman eşliğinde ifadesi alınan 14 yaşındaki mağdur kız, sanıktan şikayetçi oldu. 59 yaşındaki tutuklu Suriyeli sanık Ahmad A.S. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraatını ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ahmad A.S.’ye ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 24 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 6 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezası verdi.