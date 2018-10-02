15 Askerin Şehit Olduğu Kalleş Saldırının Davasında 2 Tahliye

17 Aralık 2016’da terörist Kasım Yıldırımçakar bomba yüklü, sahte olarak düzenlenmiş 71 EU 595 plaka araç ile Adana’dan Kayseri’ye gitti. 17 Aralık’ta 08.48 sıralarında Zincidere Komando Tugayı nizamiyesinden çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsünü takip eden terörist Yıldırımçakar, Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi önünde bulunan otobüs durağına yanaştığı sırada otobüsün sol orta yan kısmına yaklaşarak bomba yüklü aracı patlattı. 38 AB 180 plakalı özel halk otobüsü içerisinde bulunan 15 asker şehit olurken, 54 asker yaralandı. 3’ü firari 21 sanık hakkında ’devletin bütünlüğünü bozmak ve tehlikeye atmak’, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’, ’15 kez kasten adam öldürme’, ’54 kez kasten adam öldürmeye teşebbüs’ gibi suçlardan dava açıldı. Davanın 2017 Ekim ayında görülen ilk celsesinde 10 tutuklu sanık tahliye olmuştu.



Kayseri gazileri ve şehit yakınları da duruşmaya katıldı

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yoğunluğu ve güvenlik gerekçesiyle 250 kişilik Şehit C.Savcısı Murat Uzun Konferans Salonu’nda görülen davada tutuklu sanık Kenan Ç. Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, tutuklu sanıklar Ekrem U., Ümit K., Mehmet O. duruşma salonunda jandarma eşliğinde hazır edildi. Müşteki olarak Kayseri Barosu’ndan bir kısım avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Abdullah A. ise Silivri Kapalı Cezaevi’ndeki SEGBİS sisteminin meşgul olması nedeniyle hazır edilemezken, tutuksuz sanıklar duruşmaya gelmedi. Ayrıca patlamada yaralanan ve mağdur sıfatı ile gazi askerlerden bazıları, şikayetçi şehit yakınları ve yaklaşık 100 kişi de izleyici olarak duruşmaya katıldı.

Şehit Mesut Yaşar’ın annesi Ayşen Yaşar müşteki olarak verdiği ifadesinde, “Sanıklardan şikayetçiyim. Mahkemenin adaletine güveniyorum. Bu şerefsizlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.



Tanık, canlı bomba ile olay öncesi konuşmuş

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve olay günü canlı bombanın kullandığı aracı gördüğünü anlatan M.S.C. (21), şunları söyledi:

“Ben askeriyenin olduğu Zincidere bölgesinde ikamet ediyorum. Olay günü 08.15 sıralarında askeriyenin 500 metre ilerisinde gri bir 71 plakalı araç gördüm, çalışır vaziyette duruyordu, göz göze geldik. Ben biraz ilerledim, kulağımda kulaklıkla müzik dinliyordum, arkamdan sesler duydum. Arkamı döndüğümde yanımdaydı. Kekeleyerek ‘günaydın’ dedi. Konuşamıyordu, askeriyede yakını olduğunu, çarşı iznine çıkacağını söyleyerek ‘askerler ne zaman çarşı iznine çıkar’ diye sordu. Ben de bilmediğimi, nizamiyeye gidip orada bekleyebileceğini söyledim. O da kabul etmedi, benim servis aracım geldi ve işe gittim. Sonrasında bu patlama olayını duyar duymaz şikayetçi oldum.”

Savcılık, ara mütalaasında kuvvetli suç şüphesi, delillerin henüz toplanmamış olması ve kaçma şüpheleri gerekçeleriyle tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Canlı bombanın hazırlık aşamasında sürekli yanında olduğu, kroki hazırladığı ve canlı bombayı Adana’dan Kayseri’ye gönderdiği iddia edilen tutuklu sanık Kenan Ç., tercüman eşliğinde SEGBİS’ten savunma yapmayacağını söyleyerek, “Söylenenleri anlamıyorum, SEGBİS’ten hiçbir soruyu cevaplamayacağım, yüz yüze ifade vermek istiyorum” dedi.



Terörist, duruşmada ıslık çaldı

Duruşmanın devam ettiği esnada Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’nde bulunan sanık Kenan Ç. ıslık çalmaya başladı. Mahkeme başkanı tarafından ıslık çalmaması konusunda tercüman eşliği ile uyarılan Kenan Ç, sesinin gitmediğini zannederek ıslık çaldığını söyledi.

Canlı bomba Kasım Yıldırımçakar’ın evinde kaldığı tespit edilen ve koltuk değnekleri ile duruşmaya gelen tutuklu sanık Ümit K. de, “İyi niyetime, bekar yaşamıma kurban gittim. 40 yaşında doğuştan sipastik birisiyim. Kimsenin yardımı olmadan adım bile atamıyorum. Kenan Ç. canlı bomba Kasım Yıldırımçakar’ın öğrenci olduğunu ve isminin Mehmet olduğunu söyledi, kabul etmedim, ısrar edip kalacak yeri olmadığını söyleyince kabul ettim. Kenan Ç. benim hayatımı mahvetti. Ailelerin acılarını gönülden paylaşıyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tutuklu sanıklar Ümit K. ve Abdullah A.’nın tahliyelerine, tutuklu sanıklar Kenan Ç., Ekrem U. ve Mehmet O.’nun tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 27 Aralık’a erteledi.

