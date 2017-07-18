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15 DEAŞ'lı adliyeye çıkarıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşüne saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ üyesi ile birlikte 15 kişi adliyeye çıkarıldı.

15 DEAŞ'lı adliyeye çıkarıldı
Edinilen bilgiye göre, 5 Temmuz tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlatmış olduğu ‘Adalet Yürüyüşüne’ Kayseri’den kiraladıkları araçla Kocaeli’ne hareket eden ve burada araçla yürüyüş kortejine saldırı yapmaya hazırlanan O.K., Kayseri ile Kocaeli emniyetinin ortaklaşa çalışması sonucu yakalanmıştı. Daha sonra yapılan çalışmalar sonucu olayla bağlantısı olduğu tespit edilenlere yapılan operasyonlarla gözaltına alınanların sayısı 15’e çıktı.
Gözaltına alınan şahıslar, 13 günlük sorgularının ardından yoğun güvenlik içerisinde adliyeye çıkarıldı.

İHA

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