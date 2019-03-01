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1,5 kilometrelik iletişim kablosunu kesen 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de 1.5 kilometrelik iletişim kablosunu kestikleri belirlenen ve suç üstü yakalanan 3 kişiden ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1,5 kilometrelik iletişim kablosunu kesen 3 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Boyacı Mahallesinde iletişim hatlarını kesen N.S., T.K. ve İ.C. jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların kullandığı araçta yapılan aramalarda merdiven, demir kesme makası, eldiven ve kablolar ele geçirilirken, zanlıların 1.450 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosu kestikleri belirlendi.
Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 20 kilo yanmış bakır ele geçirilirken, haklarında işlemleri tamamlanan N.S. ve T.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlı İ.C. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İHA

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