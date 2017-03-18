15 Temmuz’dan bu yana 123 operasyon düzenlendi

Düzenlenen 123 operasyonda 2 bin 23 kişi gözaltına alındı, bunlardan 890’ı ise tutuklandı. Mart ayı için öne çıkan detaylar ise şu şekilde:

14 Mart’ta bylock kullandıkları gerekçesi ile gözaltına alınan İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği ve Halk Sağlığı çalışanı 24 sağlıkçı 17 Mart’ta Adliye’ye sevk edildi.

16 Mart’ta, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde, Kayseri Adliyesinde yapılan protestolarda öne çıkan bir avukat, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklandı.

15 Mart’ta 25 polis memuru ile ilgili olarak, yine bylock kullandıkları gerekçesi ile gözaltı kararı verildi. 5’i arandığı adreslerde bulunamadığı için yakalanamadı.

14 Mart’ta Bank Asya hesabı olan 12 polis memuru ilk kes hakim karşısına çıktı; 6’sı tahliye oldu, 6’sı da beraat etti.

13 Mart’ta 8 öğretmene toplamda 50’şer yıl hapis cezası verildi. Sanıklardan ikisi sağlık sorunları göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

10 Mart’ta Eskişehir’de yapılan Gezi Parkı eylemlerinde öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ı öldürdüğü gerekçesi ile yargılanan Mevlüt Saldoğan’ın ve ayrıca bylock kullandığı gerekçesi ile yargılanan çok sayıda FETÖ/PDY terör örgütü üyesinin avukatlığını yapan M.K., kendisi de bylock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

8 Mart’ta 18’i tutuklu halde bulunan 71 iş insanının duruşmasına başlandı. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma 6-7-8 Haziran tarihlerine ertelendi. Duruşmada 316 sayfalık iddianame söz konusu idi.

8 Mart’ta bylock kullandığı tespit edildiği için meslekten ihraç edilmiş olan 21 kadın öğretmenden 12’si tutuklandı.

7 Mart’ta KHK ile kapatılan ve eski adıyla Melikşah Üniversitesinin, 6’sı tutuklu haldeki, 21 akademisyen ve personeli ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakim karşısına çıkanlardan biri de üniversitenin Rektörü oldu. 6 sanıktan 2’si tahliye edildi ve duruşma ertelendi. Melikşah Üniversitesi Erciyes Üniversitesine devredilerek adı, 15 Temmuz Yerleşkesi olarak değiştirilmişti.

3 Mart’ta bylock kullandığı tespit edilen 33 kadın öğretmen gözaltına alındı.

2 Mart’ta FETÖ/PDY operasyonlarında tutuklanmış olanların ailelerine himmet adı altında para toplamak için bir araya gelen 12 kişiye baskın yapıldı, bunlardan 10’u tutuklandı.