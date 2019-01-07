15 Yaşındaki Çocuğu Banyoda İstismar Eden Afganlı Sanığa 13 Yıl Hapis

Bir ilçede çocuk denetim merkezi ve yurdunda 7 Eylül 2018’de meydana gelen olayda iddiaya göre banyoya giren olay tarihinde 15 yaşındaki Y.E.U. isimli erkek çocuğu, banyo yaptığı sırada ayı yurtta kalan olay tarihinde 18 yaşında olan Afganlı M.M. arkasından gelerek sabun ile sırtını ovaladığı, ardından da cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şikayet sonrası gözaltına alınan Afganlı M.M. ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.M.(19) ile mağdur Y.E.U.(16) ile avukatlar hazır bulundu.



Pedagog eşliğinde ifade veren mağdur Y.E.U.(16) banyo yaptığı sırada arkasından gelen sanığın kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Pedagog ise çocuğun göz göze gelmekten kaçındığını, çocukta zeka geriliği olabileceği, ifadelerine itibarın mahkemenin takdirinde olduğunu söyledi.



Tutuklu sanık Afganlı M.M.(19) ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, mağdur çocuğa banyoda cinsel istismarda bulunmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.M.’ye ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.



