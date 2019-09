15 yıl ceza alan zehir taciri: “Alüminyum folyolar ile çiçeklerimi süslerdim”

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayında belirlenen adreslere uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda A.S. isimli şüpheli yakalanırken, evinde yapılan aramada 0.70 gram Sentetik kannabinoid (bonzai) ile uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan 11 parçaya ayrılmış alüminyum folyo ele geçirildi. Şüpheli A.S. çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık A.S.(58) ile avukatı hazır bulundu.

2 tanığın dinlendiği davada tanıklardan birisi 50 TL karşılığında sanık A.S.’den uyuşturucu aldığını söylerken, diğer tanık ise sanıktan para vermeden uyuşturucu aldığını söyledi.

31 yıldır esrar kullanıcısı olduğunu söyleyen tutuklu sanık A.S. ise “1988 yılından beri ben uyuşturucu içerim. Esrar içerdim, 6-7 yıldır da metamfetamin içerim. Tanıkların hepsi yalan söylüyorlar, beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Başka suçlardan da sabıkası olan sanık A.S.’ye evde bulunan 11 parçaya ayrılmış alüminyum folyoları ne amaçla bulundurduğunun sorulması üzerine, sanık A.S., “O alüminyum folyolar ile evdeki çiçeklerimi süslerdim” diye cevap verdi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.S.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 15 yıl hapis, 30 bin TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığa başka suçlardan da sabıkası olması gerekçesiyle herhangi bir indirim maddesi uygulamadı.