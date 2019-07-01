Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

158 adet akü çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı

Kayseri’de bir iş yerinin deposundaki 158 adet aküyü çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı.

158 adet akü çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 13 Haziran tarihinde bir telekomünikasyon şirketinin deposundan 88 adet akü çalındı. 18 Haziran tarihinde ise aynı iş yerinden 70 adet akü daha çalındı. Yaşanan akü hırsızlığı ile ilgili olarak Melikgazi Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı çalışmalar sonucunda hırsızlık zanlıları E.Z, S.B ve O.D. yakalanarak göz altına alındı.

Zanlılardan E.Z. ve S.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.D. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Melikgazi Jandarma Komutanlığı, çalınan akülerin bulunması için çalışma başlattı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişHırsızAkü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.