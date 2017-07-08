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16 kişiden 12’si kişi tutuklandı

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 16 kişiden 12'si tutuklandı.

16 kişiden 12’si kişi tutuklandı
Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün iletişim ağı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali A., Asker Ç., Ahmet K., Ahmet Ö., Ahmet S., Murat A.,Nafiz A., Zekeriya A., Muhammet G., Mustafa I., Muhammet K. Ve Mustafa U. tutuklanırken, Muhammet P, Ali V., Alparslan Ü. ve Muzaffer G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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