16 kişiden 12’si kişi tutuklandı

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün iletişim ağı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali A., Asker Ç., Ahmet K., Ahmet Ö., Ahmet S., Murat A.,Nafiz A., Zekeriya A., Muhammet G., Mustafa I., Muhammet K. Ve Mustafa U. tutuklanırken, Muhammet P, Ali V., Alparslan Ü. ve Muzaffer G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.