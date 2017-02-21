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16 yaşındaki genç kendini bıçakladı

Kayseri'de 16 yaşındaki bir genç, parkta yaralı halde bulundu.

16 yaşındaki genç kendini bıçakladı
Taşçıoğlu Kur'an Kursu'nda yaklaşık 1.5 yıldır eğitim gören Emre Ü. derslerde başarılı olamadığını belirterek, kurstan ayrılmak istedi. Hocalarının da onay vermesiyle Emre, arkadaşlarıyla vedalaşarak ayrıldı. E. Kur'an kursundan uzaklaştıktan sonra Merkez Melikgazi ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nda elindeki bıçağı karnına sapladı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Seyitgazi Mahallesi'nde bulunan parkta bir kişinin yerde yaralı halde yattığının ihbar edildiği öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine giden polis ekipleri 16 yaşındaki E.Ü.'yü yaralı halde buldu. Ekiplerin haber vermesi üzerine yaralı E.Ü., yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı E.Ü.'nün tedavisinin devam ettiği, olayla ilgili olarak çalışma başlatıldığı bildirildi.
İHA
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