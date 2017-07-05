16 yıl hapis yattı çıkınca öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, 2001 yılında meydana gelen olayda Hüseyin K., aralarında husumet bulunan Kıvanç K.'nın evini kurşunladı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin K., sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada Cinayet Büro Amirliği'ne ait sivil otomobile, Sümer Mahallesi Kocasinan Belediyesi Sosyal Tesisleri yanında, Kıvanç K.'nın kullandığı 34 EVC 87 plakalı araçtan, ateş açıldı. Saldırı sonrası başından vurularak ağır yaralanan Hüseyin K., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, otomobilde bulunan 1 polis memuru da yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Kıvanç K., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan 16 yıl hapis cezası aldı.

Geçtiğimiz aylarda cezaevinden tahliye olan Kıvanç K., dün gece saatlerinde Kiçikapı Mahallesinde 2001 yılında öldürdüğü Hüseyin K.'nın yeğenleri Hüseyin Ö. (27) ve Batuhan K. (21) ile karşılaştı. Bu sırada, Hüseyin Ö., yanında bulunduğu silahla Kıvanç K.'ya 5 el ateş açtı. Ağır yaralanan Kıvanç K., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içerisinde Hüseyin Ö. ve Batuhan K.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.