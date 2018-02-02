17 İŞ ADAMININ FETÖ’DEN YARGILANDIĞI DAVADA 1 TAHLİYE

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, sanıkların yoğunluğu ve güvenlik önlemleri nedeniyle 250 kişilik Şehit C. Savcısı Murat Uzun Konferans Salonu'nda görülen davada tutuklu sanıklar Nuri K. ile kardeşi Halil K., İbrahim Hakkı G. ve Sami G. ile tutuksuz sanıklar Ahmet Osman B., Süleyman Ü., Ahmet B., Doğan Ü., Mehmet B., Osman B., Ömer E., Uğur P., Ülkü Seçilay S., Bayram G. ve Abdurrahman Ö. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Nagihan B. ve Davut Ü. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanlığınca gelen belgeler ve yeni deliller okundu ve dosyaya konuldu. Sanıklar Nuri K. ile kardeşi Halil K., 18.03.2015’te örgütün Kırgısiztan’daki merkezine geziye katılıp katılmadıkları sorusuna, “Biz ticari kaygıyla iş gezisi için gittik. 3 günlük bir geziydi” diye cevap verdiler.

Örgüte ait okula 41 bin dolar transfer etiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık İsmail Hakkı G.’nun başka suçtan tutuklu ağabeyi Halit G. da bu dosyada tanık olarak dinlendi. Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır edilen tanık Halit G., “O günün şartlarında bu yapılanlar takdir edilen şeylerdi. Bir çok bakan ve belediye başkanları o dönem aynı fotoğraf karesinde yer aldı. O dönem gururla alkışlıyorduk. Ben tamamen manevi duygularla kardeşim İsmail Hakkı’nın da adı olsun istedim ve o söz konusu parayı kardeşimin adına transfer yaptım” diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etmesi üzerine tutuklu sanık ve avukatlarına tutukluluğa ilişkin söz verildi.

1 TAHLİYE, 3 TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıklardan Sami G.’ın tahliyesine, tutuklu sanıklar Nuri ve Halil K. kardeşler ile İsmail Hakkı G.’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir kısım avukatların taleplerini reddeden mahkeme heyeti, gizli tanıkları celse arasında dinlemek üzere eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İHA