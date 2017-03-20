17 sağlık çalışanı tutuklandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, örgüt üyesi ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 24 eski sağlık çalışanının savcılık sorgusu tamamlandı.
Daha önce meslekten ihraç edilen zanlılardan 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA
Daha önce meslekten ihraç edilen zanlılardan 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA