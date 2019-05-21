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17 yaşındaki genç göğsünden ve karnından bıçaklanarak öldürüldü

Kayseri’de 17 yaşındaki genç, çıkan kavgada sokak ortasında göğsünden ve karnından bıçaklanarak öldürüldü. 

Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi Akyazı Çıkmazı’nda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 17 yaşındaki B.K. ve 27 yaşındaki H.U. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından B.K., karnından ve göğsünden bıçaklandı. B.K.'nın yardım çağrısına koşan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan B.K. hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. 


Olay sonrasında 27 yaşındaki H.U. bacağından yaralı bir şekilde polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.U., tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı. 


 

İHA

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