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17 YAŞINDAKİ KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Kayseri'de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen cinayetin zanlısı olarak gözaltına alınan 17 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

17 YAŞINDAKİ KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Dün akşam, Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Pervane Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda 20 yaşındaki S.M.Y. çıkan tartışmada göğsünden vurularak ağır yaralanmıştı. Olay sonrasında ağır yaralı olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.M.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Olay sonrasında yapılan çalışmalarda cinayetin zanlısı olarak 17 yaşındaki Ö.K. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ö.K., hakkında yapılan işlem sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA

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