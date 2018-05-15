19 ÖĞRENCİ YEDİKLERİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ Kayseri'de yedikleri yemekten zehirlenen 19 üniversite öğrencisi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre dün gece Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan 15 Temmuz Yerleşkesi içerisindeki öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencileri yedikleri yemek sonrasında karın ağrısı şikayetinde bulundu. Yapılan ihbar sonrasında karın ağrısı ve kusma şikayetinde bulunan 19 öğrenci ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.