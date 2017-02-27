19 Yaşındaki Genç Film Gibi Operasyon İle Kurtarıldı

Kayseri’de Erciyes Dağı’nın eteğindeki vadide mahsur kalan 19 yaşındaki geç, 5 saat süren film gibi operasyon ile kurtarıldı. Kurtarma ekipleri hem zamana hem de soğuk havaya karşı yarıştı.Kayseri’de 19 yaşındaki Orhan K. Erciyes Dağı’nın eteklerinde yürüyüşe çıktı. Vadide dik yamaca tırmanan Orhan K. mahsur kalınca önce yakınlarına ardından polis ekipleri ile kurtarma ekiplerine haber verdi.İhbarı alan polis, 112, UMKE, AFAD ve Turkuaz Kurtarma Ekipleri, ilk olarak Orhan K.’nın mahsur kaldığı yeri belirlemeye çalıştı. Yerinin belirlenmesi sonrasında ekipler, Orhan K.’yı bulunduğu yerden sağ salim kurtarmak için zamana ve soğuk havaya karşı yarıştı. Ekipler. Soğuk havada Orhan K.’nın bilincini açık tutmak ve moral vermek için çaba sarf ederken, soğuk havada ısınabilmek için ateş yaktı.Orhan K. ve yanına inecek olan arkadaşlarının güvenliğini sağlayan ekipler, halat ile ilk olarak Orhan K.’yı ardından da arkadaşlarını çekerek kurtardı.Mahsur kaldıktan 5 saat sonra kurtarılan ve ilk muayenesi yapılan 19 yaşındaki Orhan K., ‘’Ufak bir aksilik sonucunda böyle oldu. Buradan inmek istemiyordum ama aksilik olunca, kurtulmak için inmem gerektiğini düşündüm. Daha dik bir yamaç olunca inemedim, tekrar çıkmak istedim ama olmadı’’ diye konuştu.Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden Orhan K. yapılan ilk muayenesi sonrasında ambulansla hastaneye götürüldü.