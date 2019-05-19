2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, C.Ş, A.G, M.Ş, Ö.F.T, O.G, Ş.G, N.Y, G.Ö, F.Ç, H.E, M.P, Ö.G, S.İ, S.İ, E.G, F.Y yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında; toplam 1.25 gram metamfetamin, 6,35 gram esrar, 9 gram bonzai, 4 tane Extacy tablet hap ele geçirildi.

Düzenlenen diğer operasyonda ise, F.Ç (41) ve Ö.G (25) yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada ise; 2 parça halinde ve araç içerisine dökülü vaziyette toplam 9.15 gram gelen Bonzai, 2 adet uyuşturucu maddelerden Extacy ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

2 operasyonda gözaltına alınan 18 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



Narko Alan Projesi kapsamında 76 şahıs ve 44 araç sorgulandı

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam saatlerinde Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yapılan uygulama neticesinde de, 76 şahıs ve 44 araç sorgulandı. 6 araca para cezası kesilirken, bir araçta yapılan aramada ise 55 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 1 kişide gözaltına alındı.

