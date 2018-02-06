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2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadan kaçan ve yakalanan araçta yapılan aramalarda 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi Polis Merkez Amirliği ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadan kaçan bir araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Küçük Mustafa Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunan araçta arama yapıldı.
Yapılan aramalarda araçta 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda sigaraların sahibi olduğu belirlenen Suriye uyruklu H.E. yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlı H.E. hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

İHA

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