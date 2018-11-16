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2 Buçuk Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 3 ayrı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

2 Buçuk Kilo Esrar Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre kente doğu illerinden otobüs ile uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan H.K.'den (33) iki parça halinde 2 buçuk kilo esrar ele geçirildi. H.K., olayla ilgili olarak gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Ö.B. (27) yakalandı. Ö.B.'nin ev ve üst aramasında üç parça halinde metamfetamin maddesi ele geçirilirken şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda ise üzerinde 60 parça uyuşturucu madde yakalandıktan sonra kaçarak izini kaybettiren Z.T. (41), düzenlenen operasyonla yakalandı. Z.T., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Her 3 olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
 

İHA

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