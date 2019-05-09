2 cezaevi firarisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 2012 yılında kentte bir şahsı öldüren, Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi İlamat ve İnfaz Bürosunca 'kasten öldürme suçundan' aranan ve kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi olarak aranan Yakup Ö. Yunus Emre mahallesindeki ikamet adresine Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla kimliksiz bir şekilde yakalandı.



Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri'nin Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı uygulamada ise kentte cinayet işleyen ve bu suçtan Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan, hakkında 'adam öldürme suçundan' toplam 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Faruk Y. kimliksiz şekilde yakalandı. Her iki şahıs gözaltına alınırken, işlemlerin devam ettiği bildirildi.



