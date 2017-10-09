2 işçi iskeleden düştü: 1 ölü

Düşen işçilerden biri hayatını kaybederken diğeri tedavi altına alındı.







Edinilen bilgiye göre Esentepe Mahallesi Akseki Sokak'ta meydana gelen olayda, bir binanın dış cephesinde çalışan işçilerden H.A. (50) ile N.U. (18) iddiaya göre dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.





Yaralılardan N.U., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, H.A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. N.U.'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA