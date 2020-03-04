Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2 kardeşten haber alınamıyor

Kayseri’de dün sabah saatlerinde ‘Okula gidiyoruz’ diyerek evden çıkan 13 ve 15 yaşlarındaki 2 kardeşten haber alınamıyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde oturan 15 yaşındaki Ahmet Bircan Tunçbilek ve 13 yaşındaki Halil Tunçbilek, dün sabah saatlerinde ‘Okula gidiyoruz’ diyerek evden ayrıldı. 2 kardeşin anne ve babası, akşam olmasına rağmen oğulları gelmeyince polise haber verdi. Dün akşam saatlerinden itibaren sokak sokak gezerek çocuklarını arayan baba Mehmet Tunçbilek, yetkililerden yardım istedi.



Tunçbilek, “Dün sabah saat 8’de okula gidiyoruz diye evden çıkmışlar. Bir daha da dönüş yapmadılar. Şu anda nerede olduklarını bilmiyoruz. Dün geceden beri arıyorum. Her yere ilan verdim. Her yerde telefon numaramı paylaştım. Çocuklarımı gören olursa bana bildirmelerini istiyorum. Şuanda çok mağduruz. Çocuklarımda beni izlerlerse gelsinler. Herkes şu anda perişan haldeler. Hocaları da arıyorlar. Anneleri de perişan halde” ifadelerini kullandı. İHA
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.