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2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir aracın arka tamponuna zulalanmış 2 kilo 120 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda A.E. (37) isimli şahsın Hakkari'den temin ettiği uyuşturucu maddeleri 38 AV 297 plaka sayılı araçla kente getirdiği bilgisi alındı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Kayseri-Malatya karayolunda A.E.'nin kullandığı 38 AV 297 plaka sayılı aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada, arka tampona zulalanmış vaziyette toplam daralı ağırlığı 2 kilo 120 gram gelen uyuşturucu maddelerden metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen metamfetaminin Kayseri'de tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili A.E. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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