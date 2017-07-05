Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kaza, Kocasinan Bulvarı Tuna kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. yönetimindeki 38 UT 893 plakalı otomobil ile Akif N. yönetimindeki 66 DK 871 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 28 UT 893 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa D. ve 66 DK 871 plakalı otomobil sürücüsü Akif N. ile beraber Tarık K. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.