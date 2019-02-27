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2 Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 6 Yaralı

Kayseri’de 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada otomobilin içerisinde sıkışan şoför, ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Kaza, Hacılar ilçesi Erenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü A. yönetimindeki 38 TU 936 plakalı otomobil ile Yasin T. yönetimindeki 38 DF 244 plakalı otomobil yoğun sisin de etkisiyle cadde üzerinde çarpıştı. Kazada her 2 otomobilde bulunan Hüsamettin Ç., Barış Ç., Şükrü A., Hatice T., Yasin T. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 38 TU 936 plakalı otomobilde sıkışan Şükrü A.’yı uzun uğraşlar sonucu çıkarırken, yaralılar ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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