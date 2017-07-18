2 polis, 1 öğretmene 'by lock' cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gizli haberleşme programı by lock'u kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 2'si polis, 1'i öğretmen 3 sanığa 6 ila 7.5 yıl arası hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı dosyalarda görülen davalarda tutuklu sanık M.K. ile N.C. duruşma salonunda, tutuklu sanık G.K. ise Bandırma Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.

Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddederken, eski öğretmen olan tutuklu sanık G.K., Ankara'da devlet büyüklerinin çocuklarının öğretmenliğini yaptığını, by lock kullanmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık G.K.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diğer sanıklar M.K.'ye aynı suçtan 6 yıl 3 ay, N.C.'ye ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, M.K. ve N.C.'nin cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine hükmetti.