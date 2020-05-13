Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2 ton 250 kilo kaçak sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kargı aracında yapılan aramalarda 20 karton bandrolsüz kaçak sigara ile 2 ton 250 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

2 ton 250 kilo kaçak sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi Mevkiinde kargo aracında yapılan arama sonucunda; 22 şüpheliye ait toplam 20 karton bandrolsüz kaçak sigara ile 2 ton 250 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşların desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberPınarbaşı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.