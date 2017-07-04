2 trafik kazası: 5 yaralı

İlk kaza, Osman Kavuncu Bulvarı Anbar Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar A.'ya (46), sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 GE 769 plakalı otomobilin çarptığı öğrenildi. İhbar üzerine sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Yaşar A., tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Yaşar A.'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.Pınarbaşı ilçesi Dört Taş Mevkii'nde meydana gelen diğer kazasında ise, 47 KD 793 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Selim H., Zeynep H. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen hava ambulansı ve ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazalar ile ilgili soruşturma başlatıldı.