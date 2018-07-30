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20 ayrı otomobilden akü ve mazot çalanlar yakalandı

Kayseri'de 20 ayrı otodan akü ve mazot çaldıkları belirlenen 3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 

20 ayrı otomobilden akü ve mazot çalanlar yakalandı

İl genelinde meydana gelen akü ve mazot hırsızlığı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde M.B., H.C. ve E.Ö. isimli şahıslar ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanırken; şahısların 20 ayrı otodan 30 akü ve yaklaşık 500 litre mazot çaldıkları tespit edildi. 

M.B., H.C. ve E.Ö., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabip'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 

Öte yandan, şahısların otolardan akü çalma anları ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntüde, bir binanın bahçesinde park halinde bulunan kamyonun yanına otomobille yaklaşan şüpheliler, binadan çıkan vatandaşları umursamayarak akü çalmaya devam etti. Kamyondan söktüğü aküyle birlikte otomobile binen şüpheli, daha sonra kayıplara karıştı.
 
 

İHA

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