20 çeşit sanal inek ile yüzde 200 kar vaad etmişler

21 Mart 2018’de Kayseri Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaptığı operasyon ile Merkezi Kayseri’de bulunan, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Turizm Gıda Lokanta Sanayi Ticaret A. Ş. şirketin kurucusu İsa Karademir, Anadolu Farm yönetim kurulu başkanı F.Ö.(25), internet sitesi yöneticisi İbrahim K., programın yazılımcısı R.T., firma çalışanı E. K. ve muhasebecisi Emre K. ve 1 şube müdürünün olduğu 7 kişiyi yakaladı. 7 şüpheli de tutuklandı. Savcılık, 1’i yakalamalı 7’si tutuklu 41 sanık hakkında işlem başlattı.



400 gün sonra iddianame hazırlandı

Operasyon tarihi 21 Mart 2018 olan soruşturmanın üzerinden 400 gün sonra cumhuriyet savcısı, Anadolu Farm dosyasını tamamladı ve iddianameyi hazırladı. 2018 Ocak ayında soruşturma başlatılan, Şubat ayında da MASAK’tan firma ile ilgili raporlar geldikten sonra Mart ayında polis tarafından operasyon yapılan Ekolium A.Ş. Anadolu Farm şirketine ait restoran zinciri Tauk isimli restoranın Kayseri’nin dışında Sivas, Tokat, Ankara ve İstanbul’da şubeleri olduğu öğrenildi. Operasyon sonrası bu restoranların da kapısına kilit vuruldu.



Kırgızistan’a kaçarken yakalandı

Anadolu Farm’ın kurucusu olan ve muhasebeci Emre K. ile birlikte Kayseri’den Sivas’a, Sivas’tan Ankara’ya, Ankara’dan İstanbul’a, İstanbul’dan da uçak ile Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e kaçarken yurt dışı yasağı olduğu tespit edilen ve yakalanan İsa Karademir, önceki ifadelerinde Çiftlik Bank’ın günah keçisi olduklarını, kaçarken yakalanmadığını söyledi. Sanıklar arasında Karademir’in kayınbabasının, kayınbiraderinin ve kız kardeşinin de yer aldığı ortaya çıktı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda sanal oyun üzerinden 3 bin 267 üyenin şirkete 66 milyon 200 bin TL yatırdığı, bu paraları örgütün Kayseri başta olmak üzere Kahramanmaraş, Denizli ve Eskişehir’de gayrimenkule yatırdıkları, yaklaşık 30 milyon değerinde alım yaptıklarını gösterdikleri tespit edildi. 3 bin 267 üye olmasına rağmen şuana kadar şikayetçi olan 195 mağdur arasında 11 devlet memuru olduğu ve genel kültür seviyesi yüksek kişilerin dolandırıldığı yer alan iddianamede, dolandırıcıların 20 farklı sanal inek ile yüzde 91 ile yüzde 208 gibi kar olan yıllık kazanç tablosu hazırlandığı, mağdurlara 3 ila 7 yıl arasında ömür biçilen ineklerden kar vaad ettikleri de dikkat çekti. Savcılığın iddianamesinde sanıklar hakkında, ‘dolandırıcılık suretiyle örgüt kurma, yönetme ve üye olma’, ‘kooperatif dolandırıcılığı’, ‘para aklama’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ gibi suçlardan cezalandırılma talep ettiği dosyayı Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

İddianameyi inceleyecek olan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, inceleme sonrası iddianameyi kabul ederse, duruşma günü belirleyecek.

