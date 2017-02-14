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20 YAŞINDAKi GENÇ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kayseri'de 20 yaşındaki genç, kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 

20 YAŞINDAKi GENÇ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Çorakçılar mahallesinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle M.A. (20) ile Y. Y. vücutlarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan M.A. ile Y.Y., Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M. A.'nın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği, Y.Y.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şahıs ya da şahısları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İHA

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Ne deyim 5 saat önce

GÜZELİM ŞEHİR NE HALE GELDİ.PİSLİK İNSANLAR AŞAĞILIK YARATIKLAR, ALLAH BELANIZI VERSİN. YAZIK GENCECİK ÇOCUĞA

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