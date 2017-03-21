2015 yılında işlenen cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 4 Temmuz 2015 tarihinde Suriye uyruklu A.Z., annesi Hamide Cüneyd’den haber alamadığı gerekçesiyle polis merkezine başvuruda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 ay önce kadının öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinden soruşturma dosyasını aldı ve çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde Hamide Cüneyd’in 3 Temmuz 2015 tarihinde yardım almak amacıyla Suriye uyruklu A.E.’nin evine gideceği bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi doğrultusunda başlatılan teknik takip ve şüphelilere ait telefonların incelenmesi sonucu Hamide Cüneyd’e ait cep telefonunun Gaziantep’te kullanılmaya başlandığı belirlendi.



Gaziantep ve İstanbul Emniyeti ile yapılan ortak operasyonlar sonucu Suriye uyruklu A.E. (41), Suriye uyruklu Y.K. (43), Suriye uyruklu M.Ö. (19) ile H.İ. (36) ve H.Ö. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan A.E. ifadesinde, Hamide Cüneyd’i olay günü yardımda bulunacağı bahanesi ile çağırdığını, burada arkadaşı Y.K. ile birlikte bez ile boğarak öldürdüklerini, kadının kollarında ve boynunda bulunan altın bilezikleri, kolye ve küpeyi, çantasında bulunan diğer altınları, parasını ve cep telefonunu aldıklarını, daha sonra cesedi iki çuvala yerleştirdikten sonra Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde boş araziye araçla gelerek moloz yığınları içine gömdüklerini söyledi.



Zanlı A.E., ifadesinde ayrıca Y.K.’nin ikametine gelerek Hamide Cüneyd’e ait manto, çanta, ayakkabı ve kimlik kartlarını yakıp, Suriye uyruklu ticari taksicilik yapan bir kişiyi arayarak Gaziantep’e gittiklerini söyledi. A.E., burada öldürdükleri Hamide Cüneyd’den aldıkları altınları 30 bin TL’ye çevirdiklerini, cep telefonunu 100 TL’ye sattıklarını, kadının üzerinden bin euro, 200 ABD doları, 750 TL ile 10 bin Suriye lirasını alarak Y.K. ile paylaştığını itiraf etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin belirttiği Selçuklu Mahallesi Gülören Sokak'taki boş arazide iş makineleri ile ceset aramasına devam ederken, gözaltına alınan 3’ü Suriye uyruklu 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu A.E. ve Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.