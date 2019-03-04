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22 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli yakalandı

Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Kayseri ve Yozgat'ta 22 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

22 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Amarat Mahallesi'nde S.A.'ya ait evden hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın şüphelileri olarak A.A., A.Ş., C.K. ve S.K. isimli şahısları yakaladı. Zanlıların kullandığı araçta yapılan aramalarda 3 adet kurusıkı tabanca, çeşitli markalarda matkap, araç teybi, televizyon, laptop gibi çalıntı malzemeler ele geçirildi.



Yakalanan şüpheliler hakkında detaylı soruşturma yapan jandarma ekipleri, 4 zanlının Kocasinan ilçesinde 7, Melikgazi ilçesinde 2, İncesu ilçesinde 1 ve Yozgat ilinde 13 olmak üzere toplam 22 olaya karıştıkları belirledi.
Ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, haklarında işlem yapılan A.A., A.Ş., C.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi, S.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



 

İHA

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