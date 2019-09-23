Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 hırsızlık olayında 19 kişi yakalandı

Kayseri'de meydana gelen 23 hırsızlık olayında, polis ekiplerinin çalışması sonucunda 19 kişi yakalandı.

23 hırsızlık olayında 19 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre 15 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında ikametten hırsızlık, iş yerinden ve kurumlardan 23 hırsızlık olayı meydana geldiği öğrenildi. Yaşanan hırsızlık olayları sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise Kayseri'den çalınan 6 adet otomobil, 12 adet motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olaylarda gözaltına alınan 27 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişHırsızlıkPolis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.