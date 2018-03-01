24 ADRESTE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Develi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 19’u Develi’de, 1’i Yeşilhisar’da, 3’ü Kayseri il merkezinde ve 1’i Niğde il merkezinde olmak üzere toplam 24 ayrı adreste eş zamanlı olarak 17 şüpheli şahsa yönelik icra edilen arama faaliyeti sonucunda; Şüpheliler C.A., M.A., S.K., K.K., O.K.T., H.O., E.Ö., H.E. ve C.Ö.’ye ait 860 gram kubar esrar, 20 gram toz esrar, 5 gram metemfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet 7,65 milimetre fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 9 adet kuru sıkı fişek, 4 adet bıçak, 5 adet uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 17 şüphelinin, adli işlemleri devam ediyor.