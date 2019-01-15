24 Yaşındaki Adam İntihar Etti

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Keykubat mahallesinde bulunan bir inşaatın bahçesinde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, cesedin M.B.'ye (24) ait olduğunu belirledi. İncelemelerin tamamlanmasıyla inşaattan atlayarak intihar ettiği belirlenen M.B.'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

