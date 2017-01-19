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24 yıllık öğretmene 'ByLock'tan 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındıktan sonra 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle tutuklanan 24 yıllık öğretmene 'silahlı terör örgütü'ne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

24 yıllık öğretmene 'ByLock'tan 6 yıl 3 ay hapis
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Ö.G. ve avukatı hazır bulundu. Sanık Ö.G., mahkemede, "24 yıllık öğretmenim. 2011'de oğlum GATA'da Astsubay olmuştu, 2013'te atıldı, FETÖ üyesi olsam, gücüm olsa oğlumu attırmazdım. Sığınakta 145 kitap bulunmuş, 11'inde ismim yazıldığı iddiaları doğru değildir. Araştırılsaydı, terörist olmadığım ortaya çıkardı. 'Bylock' programının internetten wi-fi ile yüklenme ihtimali var, ben indirmedim de kullanmadım da. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanığın suçunu sabit görerek, sanık Ö.G.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

İHA
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