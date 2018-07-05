24 yıllık PTT gişe memuruna ‘zimmet’ suçundan 7 yıl hapis

Pınarbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı soruşturma evrakında 17-19 Haziran 20185 tarihlerinde B.Ö.’ün Pınarbaşı PTT Merkez Müdürlüğü vekil ve veznedarı olarak görev yaptığı, şüpheliler M.K. ve Z.U.’un aynı yerde gişe memuru olarak çalıştığı, B.Ö.’ün 12 günlük yıllık izne ayrıldığı, tutanakla Z.U.’a görevi devir, teslim yaptığı, bunu fırsat bilen şüpheli M.K.’un tahsil ettiği ve gişesinde bulunan 304 bin TL’den 29 bin TL normal yapılması gereken havale ödemesi düşüldükten sonra geriye kalan 274 bin TL’yi teslim fişi ile teslim etmesi gerekirken, zimmetine geçirdiği 274 bin TL’nin 33 bin TL’sini nakit olarak, geriye kalan 240 bin TL’sini PTT ile anlaşmalı bankalardan 3. şahıslar adına kullandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında ‘Denetim görevini ihmal ederek zimmet ve irtikaba neden olma’, ‘zimmet’ gibi suçlardan dava açıldı.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıklar M.K.(48), Z.U.(56) ile avukatlar hazır bulunurken, tutuksuz sanık B.Ö.(46) ise duruşmaya gelmedi.



Tutuksuz sanı M.K., 24 sene Pınarbaşı PTT Müdürlüğü’nde gişe memuru olarak görev yaptığını belirterek, “Hırsızlık ve zimmet kastıyla yapıyor olsaydım, hepsini aktarırdım. Yaşanan tüm olaylarda hatalı ve suçlu olduğumu kabul ediyorum. Bu paraların en ufak bir kısmı bana geçmemiştir. Türk adaletine güveniyorum” diye konuştu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.K.’a ‘zimmet’ suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Z.U. ve B.Ö.’ye ise beraat karar verdi.

