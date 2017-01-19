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25 çocuğun ailesine ‘dilencilik’ cezası

Kayseri'de, kentin ana caddelerde, kavşaklarda ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalarda 10 çocuğun ailesi adli makamlara sevk edilirken, 25 çocuğun ailesine de Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası verildi.

25 çocuğun ailesine ‘dilencilik’ cezası
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda kentin ana caddelerde, kavşaklarda ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan 10 çocuğun ailesi adli makamlara sevk edildi. Çalışmalar neticesinde aynı durumda bulunan 25 çocuğun ailesine de para cezası verildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çocukların geleceğini teminat altına almak, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak, eğitimlerini devam ettirmek için kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Öte yandan, kent merkezinde bulunan 43 internet salonu da denetlenirken, polis merkezi amirliklerinde görev yapan 55 personele de Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Çocuk Suçluluğu ve Çocuk Mevzuatı' eğitimi düzenlendi.
İHA
 
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