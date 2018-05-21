27 YAŞINDAKİ GENÇ İNTİHAR ETTİ Kayseri’de 27 yaşındaki bir genç boş arazide tabanca ile kafasına ateş ederek intihar etti.

Hacılar ilçesi Erciyes Mahallesi’nde meydana gelen olayda 27 yaşındaki H.N. isimli genç yanında bulunan tabanca ile kafasına ateş ederek intihar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekipleri H.N.’nin öldüğünü tespit etti.

H.N.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. H.N.’nin emlak ve bina yönetimi işi ile uğraştığı öğrenildi.

İHA