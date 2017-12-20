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272 kilogram esrar ile yakalanan iki sanığa 15’er yıl hapis

Mardin'den kamyona yükledikleri 272 kilogram kubar esrar maddesini öncülü artcılı şekilde batı illerine götürmek üzereyken Kayseri'de yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan iki sanığa ayrı ayrı 15 yıl hapis, 30’ar bin TL adli para cezası verildi.

272 kilogram esrar ile yakalanan iki sanığa 15’er yıl hapis
Kepek torbalarının altına gizlenmiş 272 kg esrar
16 Ağustos’ta Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı projeli dosya kapsamında takip edilen A.E. (54) ve O.E.'nin (52) Mardin'den yükledikleri esrar maddesini öncülü artcılı şekilde batı illerine götürecekleri bilgisine ulaşıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptıkları operasyonla Ankara yolu üzerinde tespit edilen iki araç durdurularak arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Kama'nın da katıldığı aramada kamyonun kasasında bulunan kepek torbalarının altına gizlenmiş vaziyette daralı ağırlığı 272 kilo gram gelen kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Ele geçirilen esrar ile gözaltına alınan A.E. ve O.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar O.E. ile A.E. ve avukatları hazır bulundu.
Tutuklu sanık A.E. mahkemede yaptığı savunmasında “Benim 11 çocuğum var. 54 yaşındayım. Bu yaştan sonra oradan kazandığım parayı ne yapayım. Ben uyuşturucu ticareti yapmadım” dedi. O.E. de üzerine atılı suçlamaları reddetti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık O.E. ve A.E.’ye fikir ve eylem birliği içerisinde ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 15’er yıl hapis ce 30’ar bin TL adli para cezası verdi.
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