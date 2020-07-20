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3 akaryakıt istasyonunun faaliyeti durduruldu

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde petrol piyasası ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanununa Muhalefet Suçu nedeniyle 3 akaryakıt istasyonunun faaliyeti durduruldu.

3 akaryakıt istasyonunun faaliyeti durduruldu
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“01.07.2019-30.06.2020 tarihleri arasında akaryakıt istasyonlarında yapılan denetim faaliyetleri sonucunda; 86 akaryakıt istasyonuna 130 denetim yapılmış, 8 akaryakıt istasyonuna 5015 sayılı Petrol Piyasası ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanununa Muhalefet suçundan dolayı 3 milyon TL idari para cezası uygulanmış ve 3 akaryakıt istasyonunun faaliyeti durdurulmuştur. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir.”
 

İHA

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KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerJandarma EkipleriPetrol Piyasası
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Mustafa koparan 17 saat önce

Hangi petroller olduğunu açıklamiyorsanız haber yapmayın

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Ayhan 14 saat önce

Birde açıklasanız kimin olduğunu bir müddet sonra yine açacaklar

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ugur aksu 1 saat önce

hangilerine ceza ve kapattiginizi aciklarsaniz bizde bilelim

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