3 avukatla 1 eski polise ceza verildi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Anadolu Hukuk Derneği (AHUDER) üyesi oldukları davadan tefrik edilen ve tek tek görülen davalarda yargılanan tutuklu sanıklar Av. Hakan Ö., Av. Bekir S.Ç. ile tutuksuz sanık Av. Oğuz H. ve avukatları hazır bulundu. Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Hakan Ö.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve tahliye, tutuklu sanık Bekir S. Ç.’e 6 yıl hapis ve tahliye, tutuksuz sanık Oğuz H.’ya da aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



İhraç edilen polise 7 buçuk yıl hapis

Öte yandan Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Kanun Hükmünde Kararname ile 8 Ağustos 2016’da ihraç edilen ve Fetullahçı Terör Örgütü’nün gizli iletişim ağı bylock programını kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski polis Zafer E.’ya mahkemece ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İHA

