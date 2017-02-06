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3 ayrı yangın korkuttu

Kayseri'de, iki ev, bir konteyner ve bir kamyonda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

3 ayrı yangın korkuttu
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi 369. Sokak ve Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Çakır Caddesi'nde bulunan evlerde yangın çıktığı öğrenildi. Çıkan yangına haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde ise bir konteynerde yangın çıktı. Çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Yetkililer, yangınlarda maddi hasar oluştuğunu ve soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kamyon kullanılamaz hale geldi
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sıra Söğütler Caddesi'nde park halindeki bir kamyon ise alev aldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen kamyon kullanılamaz hale geldi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
İHA
 
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